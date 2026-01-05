Google Haberler

Son Dakika: Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Son Dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni zirvesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti ve yeni zirvesine ulaştı.

TÜİK enflasyonun aralık ayında yüzde 0,89 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu. Bu oran beklentilerin altında kaldı. Beklenti altında gelen enflasyon verisi sonrası borsada yükseliş hızlandı.

Güne güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başlayan endeks, gün içerisinde 11,668,50 puana kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştı.

Saat 11.40 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1,42 yükselişle 11.661,41 puandan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda bankacılık endeksi (XBNAK) ise yüzde 0,17 yükselişle 17.273,85 puandan işlem görüyor.

