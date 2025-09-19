Son Dakika...YSK'nın CHP kurultay kararı sonrası borsa uçtu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP’nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu reddetmesinin ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in kurultayın "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptaline yönelik talebin reddedildiğini açıkladı.

Alınan kararın ardından CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecek.

Borsa yükseldi

YSK'nın itirazın reddedildiğini açıklamasının ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan başlamıştı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,56 artışla 11.110,17 puana yükselmişti.

Kararın ardından BIST 100 endeksinde yüzde 2,23 değer kazanarak kapanışı gerçekleştirdi.

Karar sonrası Bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. BIST 100 endeksi günü 11.294,48 puandan tamamladı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.