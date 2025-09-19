Son Dakika...YSK'nın CHP kurultay kararı sonrası borsa yükselişe geçti!
CHP'nin kurultay iptaline itirazın reddedilmesinin ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti. BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 2'yi, bankacılık endeksinde yüzde 3'ü aştı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP’nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu reddetmesinin ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti.
YSK Başkanı Ahmet Yener'in kurultayın "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptaline yönelik talebin reddedildiğini açıkladı.
Alınan kararın ardından CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecek.
Borsa yükseldi
Kararın ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan başlamıştı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,56 artışla 11.110,17 puana yükselmişti.
Kararın ardından BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 2'yi aşarken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı.
Saat 16.03 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1,81 yükselişle 11.248 puandan hareket ederken aynı dakiklarda bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 2,77 yükselişle 16.244 puandan işlem görüyor.