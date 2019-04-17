Son veriler şaşırttı: Çin ekonomisi gücünü koruyor mu?

17 Nisan 2019

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de açıklanan büyüme verileri, ülkenin ilk çeyrekte yüzde 6,4'lük gayrisafi yurt içi hasıla artışı yakaladığını ortaya koydu. Söz konusu veri yüzde 6,3'lük beklentiyi hafif aşarken, ABD ile ticaret görüşmelerinin devam ettiği bir ortamda piyasalarda iyimserliği artırdı.

Bu yılın ekonomi haberlerinde en sık bahsedilen riskler arasında "küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması" başı çekiyor. Dünyanın üretim makinesi olarak nitelendirilen Çin ise gerek yakaladığı GSYH artışı, gerekse de ülkeler arası ticarete olan katkısı nedeniyle küresel büyüme açısından lokomotif ülkelerin başında geliyor.

Bu nedenle Çin'de açıklanan ilk çeyrek verilerinin, küresel büyümeye ilişkin endişelerin yatışmasını sağlayabileceğinden bahsedilirken, uzmanlar büyümedeki toparlanma eğiliminin yeni belirdiğini, bunun istikrar kazandığını görmek için daha fazla veriye ve hükümetin teşviklerinin devamına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

"Geri dönüş ilan etmek için çok erken"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nordea Markets Asya Başekonomisti Amy Yuan Zhuang, piyasa beklentilerinden iyi gelen verinin Çin ekonomisinde istikrara işaret ettiğini aktardı, ancak ekonominin eski büyüme patikasına döndüğünü belirtmek için çok erken olduğunu söyledi. Hükümetin artan teşviklerinin ilk çeyrek rakamlarına yansıdığını anlatan Zhuang, şunları kaydetti:

"Yıllık bazda bakıldığında, Çin ekonomisi ocak-mart döneminde hem beklentilerin üzerinde hem de 2018'in son çeyreğindeki rakamlara paralel bir büyüme kaydetti. Ancak çeyreklik bazda büyüme rakamları bize farklı bir perspektif sunuyor. 2018'in son çeyreğinde yüzde 1,5 düzeyinde olan bir önceki çeyreğe göre büyüme, bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 1,4 ile daha düşük düzeyde gerçekleşti. Bu da Çin'de büyüme ivmesinin gerçekten de bu yılın başında belirdiğini gösteriyor.

Sanayi üretimi, sabit sermaye yatırımları ve perakende satışlar gibi diğer büyüme parametrelerinin tamamı da mart ayı beklentilerini aştı. Tüm bunlar doğrultusunda bakıldığında, Çin ekonomisi için makro tablo çok daha parlak görünürken, bu durumun ülke büyümesine ilişkin endişelerin azalmasına yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bütün bunlara rağmen, ekonominin tam olarak ikna edici bir geri dönüşünü ilan etmek için henüz çok erken."

Zhuang, yetkililerin mevcut politika desteklerini ve "bekle-gör" yaklaşımını korumasının muhtemel olduğunu vurgulayarak, ABD ile ticaret görüşmeleri devam ederken büyümede yeni bir dip noktasının görülmesinin en son istenen şey olacağını ifade etti.

"Kamu önlemlerinin çalıştığını teyit etti"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de Çin ekonomik büyümesinin ilk çeyrekte beklentileri aşarak sürpriz yaptığını söyledi. Sanayi kârları ve perakende satışlar verileri ile desteklenen Çin büyümesinin, Kasım 2018'den bu yana kamu eliyle alınan önlemlerin çalıştığını teyit ettiğini belirten Gödek, şunları kaydetti:

"300 milyar dolarlık vergi indirim paketi, indirilen munzam karşılık oranları ve 6 trilyon Çin yuanı kamu bankaları üzerinden ulaşılan kredi rakamı büyümenin ivmelendirici kalemleri olarak dikkat çekiyor. Global büyüme kaygılarının öne çıktığı ve zaman zaman fiyatlamalara dahil olduğu 2019 ilk çeyrekte Çin'in büyüme performansı olarak beklentilerin üzerinde kalmayı başarmasını nitelik-gerçekleşme tartışmasına girmeden olumlu okuyoruz. Bir sonraki soru işareti, Euro Bölgesi'nin içerisinde olduğu zayıf ortamdan yılın ikinci yarısında ne ölçekte çıkmayı başarabileceği."

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Kaynak: AA