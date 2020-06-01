Soner Canko'nun yeni adresi TURK Holding

01 Haziran 2020

Ödeme hizmetleri ve elektronik para konusunda çalışan TURK Holding, dev bir birlikteliğe imza attı. Uzun yıllar BKM Genel Müdürlüğü’nü yürüten ve ekosistemin büyümesinde kilit rol oynayan Dr. Soner Canko, danışma kurulu üyesi olarak TURK Holding bünyesine katıldı.

TURK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz geçen yıl ön ödemeli kart pazarında yüzde 20’lik pazar payına ulaşan TURK Holding’in, 2020 yılında Avrupa ülkelerinde de faaliyete başlamasını hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, "3.5 milyonu aşan ön ödemeli kart sayımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla elde ettiğimiz deneyimi artık Avrupa ve Amerika’ya taşıma vaktimiz geldi" dedi.

Soner Canko gibi sektörde köklü tecrübeye sahip birinin bünyelerine katılmasının hedefe ulaşmada önemli katkı vereceğini söyleyen Yılmaz, "Pandeminin yarattığı etki finansal teknoloji şirketleri açısından önemli fırsatlar doğurdu. Bu fırsatları iyi değerlendirerek 171 olan çalışan sayımızın, 2021 yılında Türkiye, Avrupa ve ABD ofislerimizde 300’ün üzerine çıkaracağız" şeklinde konuştu.