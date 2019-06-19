‘Sorunlu kredi’ fonları yolda!
İki bağımsız portföy yönetim şirketi Actus ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı. 3 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip olacak olan şirket, içerisinde sorunlu krediler olmak üzere kuracakları yeni fonlarla yurtdışından yatırımcı getirmeyi hedefliyor.
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