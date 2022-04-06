Sorunlu kredi pazarında yabancı fonlar görüşmeler yürütüyor

İkinci grup kredilerle birlikte yaklaşık 700 milyar TL'ye ulaşan sorunlu kredi pazarında yabancı yatırımcıların işlem bazında bazı portföyleri incelediklerini ifade eden Gelecek Varlık CEO'su Sezin Ünlüdoğan, bu yıl içinde bir kaç yabancı fonun yatırım yapabileceğini söyledi.

Reuters ile yaptığı söyleşide Ünlüdoğan, geçen sene sonunda değiştirilen SPK mevzuatı kapsamında yabancı yatırımcıların artık sorunlu kredilere yatırım yapabileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında da, yaptırımlardan dolayı bir grup yabancı yatırımcı ilgisinin yatırım yapmanın zorlaştığı Rusya gibi pazarlardan Türkiye'ye kayabileceğinin altını çizdi.

Özellikle 2018 kur krizi sonrasında bankacılık sektöründe giderek artan NPL sorununun çözümü için bu kredilerin devredileceği bir fon kurulmasından, "bad bank" kurma fikrine kadar bazı girişimler olmuş ancak bir sonuç alınamamıştı.

Pandemi sonrasında da sorunlu kredilerin takibe atılmasının ertelenmesi ve bunun yanısıra artan kredi büyümesi nedeniyle bankacılık sektöründe NPL oranı düşük kalmıştı.

BDDK'nın son açıkladığı Şubat verilerine göre Türk bankacılık sektöründe NPL oranı yüzde 3'ler seviyesinde.

Ünlüdoğan, yakın izlemedeki kredilerin şu anda 535 milyar TL bakiyeye ulaştığını ve 160 milyar lira da takipteki krediler olduğunu belirterek, 535 milyar liradan da 50-75 milyar lira arasında bu yıl NPL'e aktarılabileceğini ifade etti.

"Bu yıl yabancı yatırımcı görebiliriz"

SPK'nın yıl sonuna doğru yaptığı mevzuat değişimleriyle artık varlık yönetim şirketlerinin fon kurabildiklerini ve portföyleri ona devredebildiklerini belirterek, "Yabancı yatırımcı ortak olabiliyor. Dolayısıyla bu mevzuat altyapısındaki değişimle artık yabancı yatırımcı için daha yatırım yapılabilir bir ortam oluştu. İlginin arttığını görüyoruz" dedi.

Yabancı yatırımcıların şu anda işlem bazında da bir ilgisi olduğunu belirterek, "Gelecek Varlık 2021 yıl sonu itibarıyla varlık yönetim sektörünün toplam yatırım tutarındaki %38 payıyla, NPL pazarına girmek isteyen yabancı yatırımcıların radarında" diye konuştu.

Ünlüdoğan yıl sonuna doğru NPL pazarına yatırım yapan birkaç yabancı yatırımcının görülebileceğini belirterek, şunları söyledi: "NPL portföylerine yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar 20 milyon dolar ve üstü yatırım büyüklüklerine bakıyor. Ayrıca yabancı yatırımcı için Türkiye pazarı hala çok küçük olsa da, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında, ilgi Rusya ve Çin gibi pazarlardan Türkiye'ye kayabilir bu da NPL pazarına yatırımları artırabilir."

Rusya Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine yansımaları ve bunun NPL'lere etkisinin gecikmeli olarak görüleceğine dikkat çeken Ünlüdoğan, "Savaşın birçok etkisi var, turizm ilk akla gelen ama enerji maliyetleri artıyor, hammadde maliyetleri artıyor. Bu da bütün sektörleri etkiliyor. Enflasyonu etkiliyor. Sektörlerin hepsini etkileyebileceğini düşünüyoruz. Şu anda tetiklenen bir NPL artışı yok bu gecikmeli olacaktır muhtemelen ama her sektörde bunu yönetebilen ve yönetemeyen şirketler olacaktır" diye konuştu.