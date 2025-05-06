S&P 500'de 9 günlük yükseliş serisi son buldu

Wall Street'te son 20 yılın en uzun yükseliş serilerinden biri sona erdi. S&P 500 endeksi, 9 günlük aralıksız yükselişin ardından dün gelen satışlarla yüzde 0,64 değer kaybederek günü 5650,38 puanda tamamladı.

Dow Jones Market Data verilerine göre, endeksin 10. gün de artıda kapanması halinde bu, 1995’ten bu yana en uzun yükseliş serisi olacaktı. Ancak yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle bu olasılık gerçekleşmedi.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,24 düşerken, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0,74 geriledi.

Piyasadaki satış baskısında politik gelişmelerin de etkili olduğu görüldü. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın denizaşırı ülkelerde üretilen filmlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanması yönündeki çağrısı, özellikle eğlence sektöründeki hisseleri olumsuz etkiledi. Netflix hisseleri yüzde 1,9, Paramount Global hisseleri ise yüzde 1,6 oranında düşüş gösterdi.

Öte yandan yatırımcıların yakından izlediği bir diğer gelişme, ünlü yatırımcı Warren Buffett’tan geldi. Buffett’ın yıl sonunda Berkshire Hathaway CEO’luğundan ayrılmayı planladığını açıklaması sonrası şirket hisseleri yüzde 5,1 oranında değer kaybetti.

Uzmanlar, piyasalarda kısa vadeli düzeltmelerin olağan olduğunu belirtirken, yatırımcıların Fed'in faiz politikasına ve ekonomik verilerdeki değişimlere odaklandığını ifade ediyor.