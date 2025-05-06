S&P 500'de 9 günlük yükseliş serisi son buldu
S&P 500 endeksinde üst üste 9 gün süren yükseliş, dün gelen satışlarla son buldu. Böylece Wall Street’te son 20 yılın en uzun soluklu toparlanma serilerinden biri tamamlandı. S&P 500 yüzde 0,64 düşerken, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri de günü ekside kapattı. Trump’ın denizaşırı filmlere yönelik vergi çağrısı eğlence hisselerinde baskı yaratırken, Warren Buffett’ın yıl sonunda CEO’luk görevini bırakacağını açıklaması Berkshire Hathaway hisselerinde sert düşüşe yol açtı.
Wall Street'te son 20 yılın en uzun yükseliş serilerinden biri sona erdi. S&P 500 endeksi, 9 günlük aralıksız yükselişin ardından dün gelen satışlarla yüzde 0,64 değer kaybederek günü 5650,38 puanda tamamladı.
Dow Jones Market Data verilerine göre, endeksin 10. gün de artıda kapanması halinde bu, 1995’ten bu yana en uzun yükseliş serisi olacaktı. Ancak yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle bu olasılık gerçekleşmedi.
Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,24 düşerken, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0,74 geriledi.
Piyasadaki satış baskısında politik gelişmelerin de etkili olduğu görüldü. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın denizaşırı ülkelerde üretilen filmlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanması yönündeki çağrısı, özellikle eğlence sektöründeki hisseleri olumsuz etkiledi. Netflix hisseleri yüzde 1,9, Paramount Global hisseleri ise yüzde 1,6 oranında düşüş gösterdi.
Öte yandan yatırımcıların yakından izlediği bir diğer gelişme, ünlü yatırımcı Warren Buffett’tan geldi. Buffett’ın yıl sonunda Berkshire Hathaway CEO’luğundan ayrılmayı planladığını açıklaması sonrası şirket hisseleri yüzde 5,1 oranında değer kaybetti.
Uzmanlar, piyasalarda kısa vadeli düzeltmelerin olağan olduğunu belirtirken, yatırımcıların Fed'in faiz politikasına ve ekonomik verilerdeki değişimlere odaklandığını ifade ediyor.