S&P 500'de düzeltme bitiyor mu? Morgan Stanley'den kritik analiz

Morgan Stanley stratejistleri, ABD borsalarında son dönemde yaşanan geri çekilmenin son aşamalarına yaklaşılmış olabileceğini değerlendirdi. Kurumun analizine göre piyasa değerlemeleri, geçmişte büyüme kaygılarının öne çıktığı dönemlerde görülen seviyelere geriledi.

Değerlemelerde belirgin gerileme

Stratejistler, değerlendirmelerini değerleme göstergeleri, faiz oranlarının seyri ve geçmişte petrol fiyatlarındaki ani artışların ekonomik döngü üzerindeki etkileri üzerinden yaptı.

Bu kapsamda, S&P 500 endeksinin ileriye dönük fiyat/kazanç oranının yaklaşık yüzde 17 daraldığına dikkat çekildi. Söz konusu seviyenin, resesyon ya da Fed’in faiz artırımı gibi sert kırılmaların yaşanmadığı dönemlerdeki büyüme endişeleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Şirketlerin yarısı zirveden uzak

Piyasa genelinde de zayıflama sinyalleri gözleniyor. Russell 3000 endeksinde yer alan şirketlerin yarısından fazlasının, son 52 haftalık zirvelerine kıyasla en az yüzde 20 değer kaybettiği belirtildi.

Petrol fiyatları etkili oluyor

Morgan Stanley, petrol fiyatları ile şirket kârlılığı arasındaki ters ilişkiye dikkat çekerek, piyasaların mevcut petrol hareketlerini büyük ölçüde fiyatladığını değerlendirdi. Yüksek enerji maliyetlerinin kâr büyümesini sınırlayabileceği vurgulandı.

Kurum, resesyonun önlenmesi halinde S&P 500 endeksi için 7.800 puan hedefini koruduğunu belirtti. Ancak petrol fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi durumunda bu seviyeye ulaşmanın daha uzun zaman alabileceği ifade edildi.