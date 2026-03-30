S&P 500'de düzeltme bitiyor mu? Morgan Stanley'den kritik analiz
Morgan Stanley, ABD borsalarında yaşanan son düşüşlerin büyük ölçüde fiyatlandığını ve düzeltmenin sonuna yaklaşılıyor olabileceğini açıkladı. S&P 500'ün ileriye dönük değerlemelerinde yüzde 17'lik daralma dikkat çekerken, şirketlerin yarısından fazlasının zirvelerinden yüzde 20 gerilemiş olması piyasa genelindeki zayıflığı ortaya koydu. Kurum, petrol fiyatlarındaki yükselişin kâr beklentilerini baskıladığını ancak resesyon yaşanmaması halinde endeks için 7.800 puan hedefinin korunduğunu belirtti.
Morgan Stanley stratejistleri, ABD borsalarında son dönemde yaşanan geri çekilmenin son aşamalarına yaklaşılmış olabileceğini değerlendirdi. Kurumun analizine göre piyasa değerlemeleri, geçmişte büyüme kaygılarının öne çıktığı dönemlerde görülen seviyelere geriledi.
Değerlemelerde belirgin gerileme
Stratejistler, değerlendirmelerini değerleme göstergeleri, faiz oranlarının seyri ve geçmişte petrol fiyatlarındaki ani artışların ekonomik döngü üzerindeki etkileri üzerinden yaptı.
Bu kapsamda, S&P 500 endeksinin ileriye dönük fiyat/kazanç oranının yaklaşık yüzde 17 daraldığına dikkat çekildi. Söz konusu seviyenin, resesyon ya da Fed’in faiz artırımı gibi sert kırılmaların yaşanmadığı dönemlerdeki büyüme endişeleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.
Şirketlerin yarısı zirveden uzak
Piyasa genelinde de zayıflama sinyalleri gözleniyor. Russell 3000 endeksinde yer alan şirketlerin yarısından fazlasının, son 52 haftalık zirvelerine kıyasla en az yüzde 20 değer kaybettiği belirtildi.
Petrol fiyatları etkili oluyor
Morgan Stanley, petrol fiyatları ile şirket kârlılığı arasındaki ters ilişkiye dikkat çekerek, piyasaların mevcut petrol hareketlerini büyük ölçüde fiyatladığını değerlendirdi. Yüksek enerji maliyetlerinin kâr büyümesini sınırlayabileceği vurgulandı.
Kurum, resesyonun önlenmesi halinde S&P 500 endeksi için 7.800 puan hedefini koruduğunu belirtti. Ancak petrol fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi durumunda bu seviyeye ulaşmanın daha uzun zaman alabileceği ifade edildi.