S&P 500'de kayıpların adresi teknoloji devleri: 'Muhteşem 7' hisseleri 2 trilyon dolar eridi

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Haziran ayında S&P 500 endeksinde sert düşüşler yaşanırken, kayıplar büyük ölçüde teknoloji devlerinin hisselerinde yoğunlaştı.

Yahoo Finance'in analizine göre, "Muhteşem Yedi" olarak adlandırılan Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Nvidia, Tesla ve Meta haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybetti. Bu rakam, endeksde yaşanan aylık değer kaybının üçte ikisinden fazlasına karşılık geldi.

En büyük kayıplar Microsoft ve Amazon'da

En büyük kayıplar Microsoft ve Amazon'da görülürken, iki şirket de piyasa değerinde 350 milyar doların üzerinde düşüş yaşadı.

Apple ve Alphabet yaklaşık 300'er milyar dolar, Nvidia 260 milyar dolar, Tesla ise yaklaşık 200 milyar dolar değer kaybetti.

Endeksteki zayıflıkta bu hisselerdeki sert geri çekilme etkili olurken 'Muhteşem Yedi'nin hisseleri bu ay ortalama yüzde 9,7 değer kaybetti.

Yapay zeka ve yarı iletken hisseleri düştü

S&P 500'deki diğer şirketler ise ortalama yüzde 0,3 yükseldi. Bu ayrışma, özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektörüne bağlı hisselerde sert düşüş yaşandığını, piyasanın geri kalanında kayıpların daha sınırlı kaldığını ortaya koydu.

S&P 500'ün en büyük 15 şirketi haziranda yüzde 9,2 değer kaybederken, endeksin geri kalanındaki hisselerde düşüş sadece yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti.