S&P, Euro Bölgesinin büyüme tahminini düşürdü

04 Mart 2020

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüsün (Kovid 19) yol açtığı risk nedeniyle Euro Bölgesinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 0,5'e çekti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Avrupa'nın 2020 yılına ilişkin makro ekonomik görünümü kötüleşiyor. Koronavirüs, Euro Bölgesinin büyümesini 0,5 puan azaltacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, daha önce Euro Bölgesinde ekonomik büyümenin 2020'de yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği hatırlatıldı.

İngiltere'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi, 0,2 puan düşürülerek yüzde 0,8'e çekilirken, İtalyan ekonomisinin ise 2020'de yüzde 0,3 seviyesinde daralmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada virüsün ABD'de yayılmasının yeni riskler arasında sıralandığı, AB'nin toplam ihracatının yüzde 11'ini Çin'e ve yüzde 21'ini de ABD pazarına yaptığına işaret edildi.

"Olumsuz etkiler, Avrupa'nın tamamında görülecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Başekonomisti Sylvain Broyer ise tedarik zincirindeki aksamaların, azalan dış talebin büyüme üzerinde yarattığı olumsuz etkilerinin sadece İtalya'da değil, Avrupa'nın tamamında görüleceğini belirtti.

Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları faizleri indirebilir

Broyer, "Düşük büyüme, düşük fiyat baskısı ve daha sıkı finansal piyasa koşullarıyla mücadele etmek amacıyla, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu ay mevduat faiz oranını 10 baz puan indirmesini bekliyoruz. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez aynı hizaya gelmesi olası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA