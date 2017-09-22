S&P, Hong Kong'un kredi notunu düşürdü
S&P, Hong Kong'un kredi notunun “AAA” seviyesinden “AA+” seviyesine çekildiği bildirildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Hong Kong'un kredi notunu düşürdü.
Yapılan açıklamada Hong Kong'un kredi notunun “AAA” seviyesinden “AA+” seviyesine çekildiği belirtildi.
Not revizyonuna gerekçe olarak, Hong Kong'un kredi notu bir basamak düşürülen Çin ile arasındaki "güçlü kurumsal ve politik bağlar" gösterildi.
S&P salı günü artan borç yükünün ekonomik riskleri yükselttiği gerekçesiyle Çin'in kredi notunu “AA-“ seviyesinden “A+” seviyesine çekmişti.
Kaynak: AA