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S&P, Hong Kong'un kredi notunu düşürdü 

S&P, Hong Kong'un kredi notunun “AAA” seviyesinden “AA+” seviyesine çekildiği bildirildi.

S&P, Hong Kong'un kredi notunu düşürdü 
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Hong Kong'un kredi notunu düşürdü. 


Yapılan açıklamada Hong Kong'un kredi notunun “AAA” seviyesinden “AA+” seviyesine çekildiği belirtildi.

Not revizyonuna gerekçe olarak, Hong Kong'un kredi notu bir basamak düşürülen Çin ile arasındaki "güçlü kurumsal ve politik bağlar" gösterildi. 

S&P salı günü artan borç yükünün ekonomik riskleri yükselttiği gerekçesiyle Çin'in kredi notunu “AA-“ seviyesinden “A+” seviyesine çekmişti. 

Kaynak: AA

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