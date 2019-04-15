S&P: Reform paketi TL için yeterli değil

15 Nisan 2019

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) EMEA baş analisti Frank Gill, Türkiye'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomik reform paketinin Türk hanehalkının ve yabancı yatırımcıların liraya güvenin yeniden inşa etmek için yeterli olmadığını söyledi.

Gill, yaptığı açıklamada, "Yabancı yatırımcılar ve Türk hanehalkı için en büyük soru, liranın hala yatırım yapılabilir bir para birimi olup olmadığı. Benim görüşüme göre reform paketi bu soruya yanıt vermedi" diye konuştu.