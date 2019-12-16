S&P, Sırbistan'ın kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), Sırbistan'ın kredi notunu yükseltti.
S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu 'BB'den 'BB+'ya çıkarıldı. Kısa dönem notu 'B' olarak teyit edildi.
Açıklamada, Euro Bölgesinde devam eden zayıflamaya rağmen Ülkenin bu yıl %3,6, gelecek yıl yaklaşık %4,0 büyümesinin beklendiğine işaret edildi. Kredi notunun görünümü 'Pozitif' olarak belirlendi.