SpaceX hisseleri ikiye katlanır mı? Wall Street hedefi açıkladı

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Halka arzın ardından 200 doların üzerine çıkan ancak sonrasında sert gerileyen SpaceX hisseleri, Wall Street analistlerinin yeniden radarına girdi. Analistlerin 2027 ortası için belirlediği medyan hedef, mevcut fiyata göre yüzde 100'ün üzerinde yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Space Exploration Technologies'in (SPCX) hisseleri, haziran ayında borsada işlem görmeye başlamasının ardından dalgalı bir seyir izledi. Halka arzdan kısa süre sonra 200 dolar sınırını aşan hisse, 31 Temmuz itibarıyla yaklaşık 108 dolara kadar geriledi.

Henüz kâr elde edemeyen ve yüksek sermaye ihtiyacı bulunan şirketin hisselerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

Analistlerin hedefi 225 dolar

SpaceX'i izleyen 37 Wall Street analistinin medyan fiyat hedefi hisse başına 225 dolar olarak belirlendi. Tahminin gerçekleşmesi halinde şirket hisseleri, mevcut seviyesinin iki katından fazla değer kazanarak 2027 ortasına kadar yeniden haziran ayında gördüğü fiyatlara ulaşabilir.

Olumlu beklentilerin temelinde SpaceX'in uzaya fırlatma teknolojilerindeki liderliği bulunuyor. Şirketin rakiplerinden daha düşük maliyetle ve daha sık roket fırlatabilmesi, Starlink uydu interneti faaliyetlerinin büyümesine önemli bir avantaj sağlıyor.

SpaceX'in yörüngede veri merkezleri kurma ihtimali de yeni bir gelir alanı olarak görülüyor. Yapay zekâ hesaplama kapasitesine yönelik talebi değerlendirmeye başlayan şirket, halka arz öncesinde Anthropic ve Alphabet ile anlaşmalar imzalamıştı.

Elon Musk'ın ileri teknolojileri ticarileştirme konusundaki geçmişi ve bireysel yatırımcılar üzerindeki etkisi de iyimser tahminleri destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

İlk önemli sınav 6 Ağustos'ta

Yükseliş beklentisine rağmen SpaceX hisseleri üzerinde satış baskısı oluşturabilecek riskler bulunuyor. Şirket, halka arzda toplam hisselerinin yüzde 5'inden daha azını piyasaya sundu. Geri kalan hisselerin büyük bölümü şirket içindeki isimler ile erken dönem yatırımcıların elinde bulunuyor.

Halka arz öncesi yatırımcılar için ilk kilitlenme süresi, şirketin finansal sonuçlarını açıklamasından iki gün sonra, 6 Ağustos'ta dolacak. Böylece erken yatırımcılar ellerindeki hisselerin bir bölümünü satabilecek.

Önümüzdeki aylarda başka satış kısıtlamalarının da sona erecek olması, piyasadaki hisse arzını artırabilir. Bazı yatırımcılar ile Elon Musk'a uygulanan kısıtlamalar ise 2027 ortasına kadar devam edecek. Bu takvim, hisse üzerinde uzun süreli satış baskısı yaratabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor.

Yüksek değerleme risk oluşturuyor

Halka arz sonrası yaşanan düşüşe rağmen SpaceX hisseleri, şirketin satışlarının yaklaşık 75 katı seviyesinde işlem görüyor. Şirket henüz kârlı olmadığı için değerleme yapılırken fiyat/satış oranı öne çıkıyor.

Anthropic ve Alphabet'e hesaplama kapasitesi kiralanmasının gelirleri artırabileceği tahmin edilse de mevcut hisse fiyatının hâlâ yüksek bir değerlemeye sahip olduğu belirtiliyor.

2035'e kadar pozitif nakit akışı beklenmiyor

SpaceX'in sermaye ihtiyacı da hisse performansı açısından başlıca risklerden biri olarak gösteriliyor. Morgan Stanley, şirketin 2035 yılına kadar pozitif serbest nakit akışı sağlayamayacağını ve bu tarihe ulaşana kadar yaklaşık 700 milyar dolar sermaye tüketebileceğini öngörüyor.

Bu tahmin, SpaceX'in önümüzdeki yıllarda borçlanmaya ihtiyaç duyabileceğine işaret ediyor. Faizlerin yükselmesi halinde finansman maliyetlerinin artması, şirketin bilançosu ve hisse fiyatı üzerinde ilave baskı oluşturabilir.

Wall Street'in 225 dolarlık medyan hedefi güçlü bir yükseliş beklentisi sunsa da yaklaşan hisse satışları, yüksek değerleme ve uzun vadeli sermaye ihtiyacı nedeniyle tahminlere temkinli yaklaşılması gerektiği belirtiliyor.