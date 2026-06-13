SpaceX piyasa değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı

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SpaceX hisseleri Nasdaq'taki ilk işlem gününde %19 değer kazandı. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 2,1 trilyon dolara ulaştı. Hisse başı fiyat 160,95 dolardan kapandı. Gün içi en yüksek seviye 176,52 dolar olarak kaydedildi.

Elon Musk liderliğindeki roket şirketi, halka arz sonrası işlem görmeye başladı. SpaceX açılışta 150 dolardan işlem gördü. Bu fiyat, 135 dolar olan halka arz fiyatına göre yaklaşık %11 prim anlamına geliyordu. Ancak açılış fiyatı, işlem masalarına bildirilen 175 dolarlık gösterge seviyesinin altında kaldı.

Rekor hacim ve fiyat hareketi

SpaceX'in ilk işlem gününde 500 milyon adedin üzerinde hisse el değiştirdi. Bu hacim, bu yıl görülen tüm diğer halka arzları geride bıraktı. Freedom Capital Markets Baş Piyasa Stratejisti Jay Woods, başarılı bir lansman olduğunu ancak fiyatın korunup korunamayacağının izleneceğini söyledi.

Woods, tam bir işlem gününün gelecek hafta yaşanacağını belirtti. İşlem masalarındaki ilk düşüncelerin hissenin 200 dolara kadar çıkabileceği yönünde olduğunu ekledi. Westwood Capital Kurucu Ortağı Dan Alpert ise piyasa duyarlılığının oldukça güçlü bir talep yansıttığını ifade etti.

Rakip uzay şirketleri geriledi

Yatırımcıların odağını SpaceX'e kaydırmasıyla birlikte diğer uzay endüstrisi hisseleri düşüş yaşadı. Redwire %11,53 oranında gerileyerek 15,12 dolara indi. Rocket Lab %10 değer kaybetti. Procure Space ETF (UFO) %7 düşüşle kapandı.

Goldman Sachs, SpaceX işleminde lider kitap yürütücü rolüyle takdir topladı. Bankanın hisseleri %2'nin üzerinde yükseldi. Goldman, Invesco KBW Bank ETF (KBWB) içinde en çok kazanan ikinci hisse oldu. Tesla, Musk liderliğindeki diğer bir şirket olarak gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Elektrikli araç üreticisinin piyasa değeri artık SpaceX'in altında kalıyor.

Perakende yatırımcı ilgisi yüksek

VandaTrack verilerine göre SpaceX, cuma günü perakende yatırımcılar tarafından net bazda en çok alınan hisse oldu. Breakout Point verileri, halka arz öncesi günlerde SpaceX'in Reddit'in WallStreetBets forumunda en çok tartışılan hisseler arasında yer aldığını gösteriyor.

Bir kaynak CNBC'ye, SpaceX'in halka arzının perakende sınıfına beklenenden daha küçük bir pay ayırdığını söyledi. Talep edilen hisselerin yalnızca bir kısmını alabilen yatırımcıların şimdi istikrarlı bir piyasada alım yapmak istediği belirtiliyor. Dan Alpert, bu durumun yatırımcıların ancak talep ettikleri hisselerin bir kısmını alabildiklerini gösterdiğini sözlerine ekledi.

Musk ilk trilyoner oldu

Cuma günkü çıkış, Elon Musk'ı kayıtlardaki ilk trilyoner olarak resmen taçlandırdı. Halka arzın binlerce yeni milyoner ve birden fazla yeni milyarder yaratması bekleniyor. Uzun süredir SpaceX'te özel şirket olarak hisse biriktiren büyük yatırımcılar da bulunuyor.

Bazı piyasa katılımcıları, Starlink işindeki potansiyel büyüme engelleri ve değerleme endişelerini gerekçe göstererek SpaceX'e yatırım konusunda uyarılarda bulundu. SpaceX Operasyon Şefi Gwynne Shotwell, CNBC'ye verdiği özel röportajda halka açılacaklarından emin olmadığını ancak şu anın doğru zaman olduğunu hissettiğini söyledi.

Gelecek halka arz dalgası sinyali

SpaceX'in çıkışının bir dizi yüksek profilli halka arzı başlatması bekleniyor. Anthropic ve OpenAI son haftalarda gizli izahname dosyalarını düzenleyicilere sundu. Uzay endüstrisindeki rekabetin SpaceX'in halka arzıyla birlikte yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Piyasa gözlemcileri, önümüzdeki hafta SpaceX hissesinin fiyat istikrarının test edileceğini belirtiyor. Woods, işlem masalarının ilk tahminlerinin 200 dolar seviyesine işaret ettiğini hatırlattı. Hissenin bu seviyeyi test edip edemeyeceği, perakende yatırımcı talebinin sürekliliğine bağlı olacak.