SpaceX'te büyük kayıp! 850 milyar dolarlık değer eridi

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Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, tarihi halka arzının ardından beklenen performansı sergileyemedi. Şirket hisseleri son üç işlem gününde yaşadığı kayıplarla halka arz fiyatına kadar gerilerken kritik seviyeye yaklaştı.

Salı günü hisseler yüzde 2,2 değer kaybederek 136,08 dolardan kapandı. Böylece fiyat, yatırımcıların halka arzda ödediği 135 doların 1 dolar üzerinde kaldı. Halka arz sonrası ulaştığı zirve seviyeden yaklaşık üçte bir oranında gerileyen SpaceX'in piyasa değerinden de yaklaşık 850 milyar dolar silindi.

Halka arz fiyatı nedenönemli?

Borsaya yeni açılan şirketlerde halka arz fiyatı kritik eşik kabul edilirken hisselerin kısa süre içinde bu seviyenin altına düşmesi, yatırımcı güvenini zedeleyebiliyor ve halka arza katılan yatırımcıları da zarara uğratıyor. Bu durum, özellikle yeni halka arz edilen şirketler için olumsuz algı yaratıyor.

Bazı analistler, SpaceX hisselerinin mevcut değerlemesinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki aylarda kilitlenme süresinin sona ermesiyle ortaklardan gelebilecek hisse satışlarının fiyat üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Bu nedenle analistler, hissede düşüşün henüz sona ermemiş olabileceğini belirterek temkinli olunması konusunda uyarıyor.

Wall Street iyimserliğini koruyor

Wall Street'teki birçok analist ise düşüşe rağmen SpaceX konusunda iyimserliğini koruyor. Büyük yatırım bankalarının çoğu hisse için "Al" tavsiyesi verirken, analistlerin ortalama hedef fiyatı 236,25 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da mevcut fiyatın yaklaşık %70 üzerinde bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Ayrıca, halka arz sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan sert dalgalanmaların olağan olduğu ve SpaceX'teki geri çekilmenin tek başına şirketin uzun vadeli performansını yansıtmadığı belirtiliyor.

Yeni bir alım fırsatı doğabilir

Bazı yatırım uzmanları ise yaşanan geri çekilmeyi, halka arzı kaçıran yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak görüyor. Wealth Consulting Group Baş Piyasa Stratejisti Talley Leger, hisselerin halka arz fiyatının altına gerilemesi halinde yatırım yapmayı değerlendirebileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki dönemde yatırımcıların odağında, kilitlenme süresinin sona ermesiyle gelebilecek olası hisse satışları ve Nasdaq 100 endeksine dahil edilmesinin hisseye sağlayacağı talep olacak. Analistler, kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini ancak şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan güvenin devam ettiğini ifade ediyor.