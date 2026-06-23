SpaceX'te sert düşüş: Tek günde 400 milyar dolar eridi

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SpaceX'in halka açık piyasalardaki güçlü başlangıcı, kısa süre içinde sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı.

Borsaya 135 dolardan kote olan şirketin hisseleri, yoğun yatırımcı talebiyle ilk günlerde hızlı yükseliş kaydetti. Özellikle halka arzda bireysel yatırımcılara ayrılan yüzde 30'luk payın, talebi destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

SpaceX hisseleri gün içinde 225,64 dolara kadar yükseldi. Hisseler, 24 saatlik uzatılmış işlemlerde ise 229,85 doları gördü.

Bu yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri kısa süreliğine 3 trilyon dolara ulaştı. SpaceX, bu seviyede Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devlerini geride bırakarak piyasa değeri açısından dikkat çeken bir konuma yükseldi.

Hisselerde sert dönüş

Ancak güçlü yükselişin ardından SpaceX hisselerinde keskin bir geri çekilme yaşandı.

Şirket hisseleri 22 Haziran Pazartesi günü yüzde 16,4 değer kaybetti. Söz konusu düşüş, SpaceX'in piyasa değerinde tek günde yaklaşık 400 milyar dolarlık kayba işaret etti.

Fed ve tahvil açıklaması baskı yarattı

Hisselerdeki düşüşte iki ana unsurun etkili olduğu değerlendiriliyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin faiz açıklamaları, piyasalarda enflasyon ve faiz artırımı endişelerini güçlendirdi. Bu görünüm, özellikle yüksek değerlemeli teknoloji hisseleri üzerinde satış baskısı oluşturdu.

SpaceX'in büyük ölçekli kurumsal tahvil ihracı açıklaması da hisse üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme oldu. Şirketin, Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'ı kapsayan son dönemdeki çok trilyon dolarlık satın alma süreciyle bağlantılı köprü kredileri azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Değerleme yalnızca roket işine bağlı değil

SpaceX'in roket itki ve fırlatma alanındaki ana faaliyetleri güçlü konumunu koruyor.

Buna karşın analistler, şirketin 2 trilyon doların üzerindeki mevcut piyasa değerinin büyük ölçüde farklı iş kollarına yönelik beklentilerden destek aldığını belirtiyor.

Uydu internet bölümü öne çıkıyor

Şirketin ticari uydu internet bölümü, 2025 mali yılında 11,4 milyar dolar gelir elde etti.

Bu tutar, SpaceX'in toplam satışlarının yaklaşık yüzde 61'ine karşılık geldi. Söz konusu faaliyet alanı, şirketin şu anda kârlı olan tek iş kolu olarak öne çıkıyor.

SpaceX'in yüksek değerleme primi, şirketin yapay zeka altyapısındaki uzun vadeli potansiyeli ve Starship fırlatma platformunun maliyetleri düşürme kapasitesiyle ilişkilendiriliyor.