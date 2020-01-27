S&P'den değişiklik beklenmiyor

27 Ocak 2020

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) 31 Ocak Cuma günü yapmayı planladığı değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Foreks'in 13 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P'nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak, Türkiye'nin 'Durağan' olan görünümü ile 'B+' olan notunu sabit tutması bekleniyor.

Ankete katılan 13 ekonomistten 1'i görünümün 'Pozitif' olarak güncelleneceğini, bununla birlikte 'B+' notunun korunacağını öngörürken, 12'si 'Durağan' görünüm ile 'B+' kredi notunun değiştirilmeyeceği tahmininde bulundu.

Ankete Ahlatcı Yatırım, Alternatifbank, Bürümcekçi Araştırma, Deniz Yatırım, Gedik Yatırım, IşıkFX, İş Portföy, NoorCM Menkul, Spinn Danışmanlık, Şeker Yatırım, Şekerbank, Tera Yatırım ve Yatırım Finansman olmak üzere 13 banka/aracı kurum katıldı.

Gedik Yatırım'dan Ekonomist Erol Gürcan, baz senaryolarının S&P'den herhangi bir değişiklik yapılmaması yönününde olduğunu, bununla birlikte not görünümünde 'durağan'dan 'pozitif'e revize yapılmasının çok büyük sürpriz olmayacağını da düşündüklerini kaydetti.

2019 yılında değişiklik olmadı

Standard and Poor's, 1 Mayıs 2018'de Türkiye'nin 'BB' notunu kredi notunu 'BB-'ye indirerek, 'Negatif' olan görünümünü 'Durağan' olarak değiştirmişti. S&P, en son 17 Ağustos tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B+'ya düşürmüş, görünümünü ise 'Durağan' olarak korumuştu. 2019 yılındaki iki değerlendirmede de 'B+' kredi notu ile 'Durağan' görünümde değişikliğe gidilmemişti.

S&P'nin 2020 takviminde 31 Ocak Cuma gece yarısından sonra Türkiye ile ilgili değerlendirmesi bulunuyor. Standard and Poors, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. S&P'nin raporu açıklanması durumunda, değerlendirmenin Cuma günü gece yarısından sonra, tahminen TSİ 00.10-00.30'da gelmesi bekleniyor.