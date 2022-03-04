S&P’den Rusya’ya bir haftada ikinci not indirimi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü.

S&P’den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunda bir kez daha indirime gidildiği aktarıldı. Açıklamada, ülkenin uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarının "CCC-"ye indirildiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini de hedef alan yeni yaptırımlara yol açtığı anımsatılan açıklamada, bunun rezervlerin büyük bir bölümünü erişilemez hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, not indiriminin temerrüt riskini önemli ölçüde artıracağına inanılan tedbirlerin uygulanmasını takip ettiği bildirildi.

G7 ülkelerinden gelen yeni kısıtlamalar ve Rus hükümeti tarafından rubleyi korumak için getirilen sermaye kontrollerinin ülkenin borcunu ödeme kabiliyetini kısıtlayabileceğine dikkat çekilen açıklamada, ülkenin "negatif" izlemede olduğu aktarıldı.

S&P, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine başlamasının ardından 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu "BBB"den "BBB-"ye düşürdüğünü duyurmuştu.

Böylece kredi derecelendirme kuruluşu Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürmüş oldu.

Moody's: Ekonomik görünüme yönelik yeni riskler oluşturuyor

Öte yandan Moody's, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir analiz yayımladı. Rusya-Ukrayna krizinin küresel ekonomik görünüme yönelik yeni riskler oluşturduğuna dikkat çekilen analizde, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın daha da tırmanmasının Avrupa'nın ekonomik toparlanmasını da riske atabileceği kaydedildi.

Analizde, Rusya-Ukrayna savaşının dünya çapında emtia fiyatlarında keskin artışlara neden olduğu, savaşın emtia fiyatlarındaki şoklar yoluyla dünyanın geri kalanını etkileyeceği ifade edildi.