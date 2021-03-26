Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), 4 fonun tasfiye edilmesi işlemine izin verdi. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, tasfiye edilecek fonlar şu şekilde:



- Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Otuzikinci Fon

- Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Otuzüçüncü Fon

- İş Portföy Esen Serbest Özel Fon

- İş Portföy Emsa Serbest Özel Fon

Bir yatırım fonu ve bir emeklilik yatırım fonunun dönüşümüne onay

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), bir yatırım fonu ile bir emeklilik yatırım fonunun dönüşüm işlemine izin verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ve Garanti Portföy Onuncu Serbest Özel Fon'unun Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu'na dönüşümüne izin verildi.