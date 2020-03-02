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SPK: Açığa satış yasağı devam edecek

SPK, cuma günü açıklanan açığa satış tedbirlerinin ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar devam etmesine karar verdi.

SPK: Açığa satış yasağı devam edecek
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Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), 28 Şubat Cuma günü açıklanan  tedbirlerin bugünden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine  karar verildiğini bildirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kurulumuzun 28.02.2020 tarihli kararı ile Borsa İstanbul A.Ş pay  piyasalarında 28.02.2020 tarihinde
1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış  tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların  da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve  yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun  yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.
Kurulumuz Karar Organı’nın 02.03.2020 tarihli kararı ile söz  konusu tedbirlerin 02.03.2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru  yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya  devam edilmesine karar verilmiştir."

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