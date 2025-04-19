SPK açıkaldı: Borsa İstanbul'da tedbir süresi uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada yaşanan sert düşüşün ardından 23 Mart'ta alınan tedbirlerin süresini uzattığını duyurdu.

Kurulun 2025 yılına ait 24. haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 25 Nisan seans sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılan tedbirlerlerin süresi 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar uzatıldı.

Alınan tebdirler neler?

SPK'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve redili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 30 Mayıs 2025 seans sonuna kadar devam edeceği belirtildi.