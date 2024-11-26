SPK Başkanı Gönül açıkladı: Açığa satış yasağı kısa süre içinde kaldırılacak

SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2025'ten önce borsada açığa satış yasağının kaldırılacağını açıkladı.

Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

2025'e kalmadan, yasak kalkacak

Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.

Açığa satış yasağı, 2023'te 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişi.

Açığa satış nedir?

Yatırımcının elinde olmayan hisseyi ödünç alarak, düşüş öngörüsüyle satış yönlü pozisyon açması açığa satış olarak ifade ediliyor. Gün ya da vade sonunda ödünç alınan hissenin yerine koyulması gerekiyor.