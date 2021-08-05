SPK, Birleşim Mühendislik’in halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 500 milyon lira, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin 532 milyon 817 bin 530 lira, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 97 milyon 819 bin 144 lira, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 75 milyon 566 bin lira, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ'nin 96 milyon lira bedelli sermaye artırım başvuruları kabul edildi.

Bankaların borçlanma aracı ihracı ve İTMK başvurusuna onay

Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 30 milyar lira, QNB Finansbank AŞ'nin 30 milyar lira, Sümer Faktoring AŞ'nin 93 milyon lira, Şeker Faktoring AŞ'nin 76 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Ziraat Bankası AŞ'nin 5 milyar lira ve 1,5 milyar dolar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) başvurusunu onayladı.

Kurul ayıca Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigortacılığı Sektörü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini ve Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebini onayladı.

SPK, Resul Şahingöz hakkında hileli davranışlarla kişileri aldatarak onların zararına olacak şekilde kendisine yarar sağlaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

48 internet sitesine erişim engeli talebi

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 48 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.