SPK, Boğaziçi Beton ve ATP'nin halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültenle Boğaziçi Beton Sanayi ve ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu.

Bültene göre, Boğaziçi Beton'un hisse başı 3,50 lira ve ATP'nin ise 24 lira fiyat üzerinden halka arz başvuruları onaylandı.

Boğaziçi Beton sermayesinin 280 milyon TL’den 380 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle bedelli olarak artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payları ve şirket ortaklarından Ayşe Zengin’in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay halka arz edilecek.

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ise 30 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 37,5 milyon TL'ye bedelli olarak artırılarak 7,5 milyon TL nominal değerli 7,5 milyon pay halka arz edilecek.