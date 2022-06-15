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SPK, Efeler Çiftliği’nin halka arz başvurusunu reddetti

SPK, Söktaş Tekstil'in yüzde 84 bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği'nin halka arz başvurusunu reddetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., yüzde 84 bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’nin halka arzına ilişkin başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmadığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Tüm bu gelişmelerin yanı sıra; yüksek enflasyon ortamının yarattığı mevcut ekonomik koşullar ve piyasa koşulları da göz önünde bulundurulduğunda, halka arz fiyatı ve yatırımcı talebi açısından daha elverişli bir ortamın oluşması durumunda yatırımcılarımızın menfaatini de gözeterek halka arz konusu tekrar değerlendirilecektir” denildi.

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