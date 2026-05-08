SPK iki şirketin bedelsiz sermaye artışına ve bir şirketin halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haftalık bülteni ile iki şirketin sermaye artırım talebine onay verdi hem de sanayi sektörünün önemli isimlerinden birinin halka arzına yeşil ışık yaktı.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ'nin halka arz süreci onay aldı. Şirketin mevcut 280 milyon TL tutarındaki sermayesi bedelli artırım yoluyla 320 milyon TL seviyesine çıkacak. Halka arz sürecinde pay başına satış fiyatı 45,00 TL olarak belirlendi. Mevcut ortaklara ait 12 milyon TL nominal değerli payların da satılmasıyla birlikte şirketin borsaya güçlü bir giriş yapması bekleniyor.

Bedelsiz sermaye artırımı

SPK bültenine göre BİM Birleşik Mağazalar AŞ, bedelsiz sermaye artırımı için vize aldı.

BİM, mevcut 600 milyon TL olan sermayesini tamamen iç kaynaklardan karşılayarak yüzde 100 oranında artırma kararı almıştı. Bu hamleyle perakende sketör oyuncusunun yeni sermayesi 1,2 milyar TL düzeyine ulaştı.

Gıda sektöründe faaliyetlerini sürdüren Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye ihracı için de SPK onayı çıktı.

Şirket, 294,2 milyon TL olan mevcut sermayesini 850 milyon TL seviyesine çıkarmak için düğmeye bastı. Bu artışın 555,7 milyon TL'lik kısmı iç kaynaklardan fonlanarak yatırımcılara bedelsiz pay olarak dağıtılacak.