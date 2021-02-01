SPK ile Katar Finansal Merkezi Dünzeleyicisi arasında işbirliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak'ta ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

SPK'dan yapılan açıklamada imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik işbirliğini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada "Söz konusu mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir" denildi.