Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin bir ilke kararı yayımladı. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:



"Kurul’un 10/12/2020 tarihli ve 76/1519 sayılı toplantısında menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak aşağıda yer alan hususların Kurulumuz Karar Organı’nın i-SPK.48.3 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararı’na (F) bendi olarak eklenmesine karar verilmiştir.



“F. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy Yönetim Performansları İle İlgili Genel Esaslar İle Performansla İlişkili Düzenlemeler



I. Genel Esaslar

1- Nispi getiri, menkul kıymet yatırım ortaklığının birim pay başına net aktif değerindeki bir önceki döneme göre yüzde cinsinden değişimin karşılaştırma ölçütünün veya eşik değerin getiri oranından çıkarılması sonucu bulunan yüzdesel değerdir. Menkul kıymet yatırım ortaklığı tarafından, içinde bulunulan performans döneminde bedelli/bedelsiz sermaye artırımı veya nakit kar payı ödemesi yapılması durumda, bu işlemlerin etkisinin birim pay başına net aktif değerdeki etkisinin gösterilebilmesi için düzeltme yapılır. Düzeltme tarihi öncesini kapsayan nispi getiri ile düzeltme yapıldıktan sonraki dönemi kapsayan nispi getiri ayrı ayrı hesaplanarak toplanıp performans döneminin nihai nispi getirisi hesaplanır. Bu hesaplamaların detayına performans sunum raporlarında yer verilir.



2- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının karşılaştırma ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa

Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 8. maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul’dan izin alınarak uygulamaya giriş tarihinden en az on iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yatırımcılara duyurularak değiştirilebilir.



3- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföyünün yönetimi için portföy yönetim şirketlerinden hizmet alınması, hizmet alınan portföy yönetim şirketinin değiştirilmesi veya portföy yönetim faaliyetinin ortaklık bünyesine alınması Kurul iznine tabidir.



II. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy Yönetim Performanslarının Değerlendirilmesi ve Uygulanacak Tedbir



1- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının yıllık performans sunum raporlarında nispi getirinin negatif olması durumunda ilgili ortaklığın portföy yönetim performansı “yetersiz” olarak kabul edilir.



Ortaklık tarafından portföy yönetim performansının “yetersiz” olarak değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda ilgili döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmiş performans sunum raporunun kamuya açıklanması ile eş anlı olarak açıklama yapılması gereklidir.



2- Üst üste iki yıl portföy yönetim performansı “yetersiz” olarak kabul edilen menkul kıymet yatırım ortaklığının, portföyünün bu dönemlerde



a. Aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmesi halinde, portföy yönetim şirketinin değiştirilmesi veya III-48.5 sayılı Menkul

Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen şartların sağlanması durumunda portföy yönetim faaliyetinin ortaklık bünyesine alınması,



b. Ortaklığın kendisi tarafından yönetilmesi halinde portföy yönetim hizmetinin bir portföy yönetim şirketinden alınması zorunludur.



3- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy yöneticisi olarak ilgili yılın son işgününde hizmet alınan portföy yönetim şirketi dikkate alınır.



4- Performansı yetersiz kabul edilen ve portföy yönetim şirketi değiştirilen ortaklık için, performansının yetersiz kabul edildiği son yılı takiben 2 yıl geçmeden değiştirilen portföy yönetim şirketinden tekrar hizmet alınamaz.



5- Tedbir uygulanan menkul kıymet yatırım ortaklığının portföy yöneticisinin değiştirilmesi veya portföy yönetim faaliyetinin ortaklık bünyesine alınması için en geç yukarıda belirtilen iki yıllık süreyi takip eden Şubat ayı içerisinde Kurul’a başvurulması gerekmektedir.



6- Menkul kıymet yatırım ortaklığı tarafından portföy yönetim hizmetinin portföy yönetim şirketinden alınması durumda, ortaklık çalışanlarına aylık ücret dışında/yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı dışında prim, ikramiye ve benzeri ödemeler yapılamaz.



7- Menkul kıymet yatırım ortaklığının portföy yönetimini kendi bünyesinde gerçekleştirmesi durumunda, ortaklığın portföy yönetim performansının “yetersiz” olarak değerlendirildiği yıllar için ortaklık çalışanlarına aylık ücret dışında/yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı dışında prim, ikramiye ve benzeri ödemeler yapılamaz, dönem içinde bu gibi ödemeler yapılmış olması durumunda ödenen tutarın ilgililerden geri alınması veya takip eden dönemlerde aylık ücretlerden mahsup edilmesi gereklidir.



Birinci madde kapsamında yapılacak açıklamada bu konu ile ilgili olarak da ayrıntılı bilgilere yer verilir.



8- Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.



9- 2021 yılı ilk performans hesaplama dönemi olarak kabul edilir.

III. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Artırımı Başvurularının Kurul Tarafından Değerlendirmeye Alınması İçin Belirlenen Kriterler



Bedelli Sermaye Artırım Tarihi: 1 Ocak - 30 Haziran



Esas Alınacak Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları ve Nispi Getiriler: Son 2 yılsonuna ait performans sunum raporlarında hesaplanan nispi getiriler Bedelli Sermaye Artırım Kriterleri (Yanda belirtilen iki dönem için de ayrı ayrı sağlanması gerekmektedir): 1- Nispi getirinin karşılaştırma ölçütü/eşik değer getirisinin %20’sinden fazla olması gerekmektedir.

2- Nispi getirinin her halükarda mutlak olarak %2 veya daha fazla olması gerekmektedir.

Bedelli Sermaye Artırım Tarihi: 1 Temmuz - 31 Aralık



Esas Alınacak Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları ve Nispi Getiriler: Son 6 aylık ve son yıllık performans sunum raporlarında hesaplan nispi getiriler

Bedelli Sermaye Artırım Kriterleri (Yanda belirtilen iki dönem için de ayrı ayrı sağlanması gerekmektedir): 1- Son 6 aylık performans dönemi için yukarıda belirtilen 1. madde geçerli olup 2. maddede belirtilen %2 oranı %1 olarak uygulanır.



2- Son yıllık performans dönemi için yukarıda belirtilen 1. ve 2. madde geçerlidir. Bedelli sermaye artırım başvurularında uygulanacak kriterlere ilişkin İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve İlke Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı tarafından karara bağlanmamış bedelli sermaye artırım başvuruları İlke Kararı hükümlerine göre sonuçlandırılır.”