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SPK, menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin bir ilke kararı yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu, menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin bir ilke kararı duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), menkul kıymet yatırım ortaklıklarına  ilişkin bir ilke kararı yayımladı. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:

"Kurul’un 10/12/2020 tarihli ve 76/1519 sayılı toplantısında  menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak aşağıda yer alan  hususların Kurulumuz Karar Organı’nın i-SPK.48.3 (20.06.2014 tarih ve  19/614 s.k.) sayılı Kararı’na (F) bendi olarak eklenmesine karar  verilmiştir.

“F. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy Yönetim Performansları İle İlgili Genel Esaslar İle Performansla İlişkili Düzenlemeler

I. Genel Esaslar
1- Nispi getiri, menkul kıymet yatırım ortaklığının birim pay  başına net aktif değerindeki bir önceki döneme göre yüzde cinsinden  değişimin karşılaştırma ölçütünün veya eşik değerin getiri oranından  çıkarılması sonucu bulunan yüzdesel değerdir. Menkul kıymet yatırım  ortaklığı tarafından, içinde bulunulan performans döneminde  bedelli/bedelsiz sermaye artırımı veya nakit kar payı ödemesi  yapılması durumda, bu işlemlerin etkisinin birim pay başına net aktif  değerdeki etkisinin gösterilebilmesi için düzeltme yapılır. Düzeltme  tarihi öncesini kapsayan nispi getiri ile düzeltme yapıldıktan sonraki  dönemi kapsayan nispi getiri ayrı ayrı hesaplanarak toplanıp  performans döneminin nihai nispi getirisi hesaplanır. Bu  hesaplamaların detayına performans sunum raporlarında yer verilir.

2- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının karşılaştırma  ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa
Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 8. maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul’dan izin alınarak  uygulamaya giriş tarihinden en az on iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yatırımcılara duyurularak değiştirilebilir.

3- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföyünün yönetimi için  portföy yönetim şirketlerinden hizmet alınması, hizmet alınan portföy  yönetim şirketinin değiştirilmesi veya portföy yönetim faaliyetinin  ortaklık bünyesine alınması Kurul iznine tabidir.

II. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy Yönetim Performanslarının Değerlendirilmesi ve Uygulanacak Tedbir

1- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının yıllık performans sunum  raporlarında nispi getirinin negatif olması durumunda ilgili  ortaklığın portföy yönetim performansı “yetersiz” olarak kabul edilir.

Ortaklık tarafından portföy yönetim performansının “yetersiz” olarak  değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda ilgili döneme ilişkin  bağımsız denetimden geçmiş performans sunum raporunun kamuya  açıklanması ile eş anlı olarak açıklama yapılması gereklidir.

2- Üst üste iki yıl portföy yönetim performansı “yetersiz” olarak  kabul edilen menkul kıymet yatırım ortaklığının, portföyünün bu  dönemlerde

a. Aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmesi halinde,  portföy yönetim şirketinin değiştirilmesi veya III-48.5 sayılı Menkul
Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen  şartların sağlanması durumunda portföy yönetim faaliyetinin ortaklık  bünyesine alınması,

b. Ortaklığın kendisi tarafından yönetilmesi halinde portföy  yönetim hizmetinin bir portföy yönetim şirketinden alınması zorunludur.

3- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy yöneticisi olarak  ilgili yılın son işgününde hizmet alınan portföy yönetim şirketi  dikkate alınır.

4- Performansı yetersiz kabul edilen ve portföy yönetim şirketi  değiştirilen ortaklık için, performansının yetersiz kabul edildiği son  yılı takiben 2 yıl geçmeden değiştirilen portföy yönetim şirketinden  tekrar hizmet alınamaz.

5- Tedbir uygulanan menkul kıymet yatırım ortaklığının portföy  yöneticisinin değiştirilmesi veya portföy yönetim faaliyetinin  ortaklık bünyesine alınması için en geç yukarıda belirtilen iki yıllık  süreyi takip eden Şubat ayı içerisinde Kurul’a başvurulması  gerekmektedir.

6- Menkul kıymet yatırım ortaklığı tarafından portföy yönetim  hizmetinin portföy yönetim şirketinden alınması durumda, ortaklık  çalışanlarına aylık ücret dışında/yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı  dışında prim, ikramiye ve benzeri ödemeler yapılamaz.

7- Menkul kıymet yatırım ortaklığının portföy yönetimini kendi  bünyesinde gerçekleştirmesi durumunda, ortaklığın portföy yönetim  performansının “yetersiz” olarak değerlendirildiği yıllar için  ortaklık çalışanlarına aylık ücret dışında/yönetim kurulu üyelerine  huzur hakkı dışında prim, ikramiye ve benzeri ödemeler yapılamaz,  dönem içinde bu gibi ödemeler yapılmış olması durumunda ödenen tutarın  ilgililerden geri alınması veya takip eden dönemlerde aylık  ücretlerden mahsup edilmesi gereklidir.

Birinci madde kapsamında yapılacak açıklamada bu konu ile ilgili  olarak da ayrıntılı bilgilere yer verilir.

8- Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ortaklık  yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde  ilgili murahhas üye sorumludur.

9- 2021 yılı ilk performans hesaplama dönemi olarak kabul edilir.

III. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Artırımı Başvurularının  Kurul Tarafından Değerlendirmeye Alınması İçin Belirlenen Kriterler

Bedelli Sermaye Artırım Tarihi: 1 Ocak - 30 Haziran

Esas Alınacak Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları ve Nispi Getiriler: Son 2 yılsonuna ait performans sunum raporlarında  hesaplanan nispi getiriler Bedelli Sermaye Artırım Kriterleri (Yanda belirtilen iki dönem için de  ayrı ayrı sağlanması gerekmektedir):  1- Nispi getirinin karşılaştırma  ölçütü/eşik değer getirisinin %20’sinden fazla olması gerekmektedir.
2- Nispi getirinin her halükarda mutlak olarak %2 veya daha fazla olması  gerekmektedir.

Bedelli Sermaye Artırım Tarihi: 1 Temmuz - 31 Aralık

Esas Alınacak Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporları ve Nispi Getiriler: Son 6 aylık ve son yıllık performans sunum raporlarında hesaplan nispi getiriler
Bedelli Sermaye Artırım Kriterleri (Yanda belirtilen iki dönem için de  ayrı ayrı sağlanması gerekmektedir):  1- Son 6 aylık performans dönemi  için yukarıda belirtilen 1. madde geçerli olup 2. maddede belirtilen %2 oranı %1 olarak uygulanır.

2- Son yıllık performans dönemi için yukarıda belirtilen 1. ve 2.  madde geçerlidir. Bedelli sermaye artırım başvurularında uygulanacak kriterlere  ilişkin  İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve İlke Kararı’nın  yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı tarafından karara  bağlanmamış bedelli sermaye artırım başvuruları İlke Kararı hükümlerine  göre sonuçlandırılır.”