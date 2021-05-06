SPK, Mercan Kimya'nın halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. 1 TL nominal değerli paylar 8,81-10,46 fiyat aralığından satışa sunulacak.

Şirketin yayınlanmış olan taslak izahnamesinde “Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL’den 65.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir” ifadelerine yer verildi.

Halka arzda satışa A1 Capital aracılık edecek.

1977 yılında Denizli'de kurulan Mercan Kimya, Türkiye'nin ilk parafin üreten firması olma özelliği taşıyor. Yılda 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, iç ve dış pazarlara yönelik parafin, parafin emülsiyonu, parafinik yağlar ve vazelin üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; üretimin yüzde 60'ı 80 ülkeye ihraç ediliyor.