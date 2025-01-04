SPK onayladı: FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor

FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), FCR GYO’nun halka arz süreci için onay verildiğini bildirdi.

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koca halka arzla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları, sağlık turizmini destekleyecek; tıp merkezleri, şehir otelleri ve nitelikli konut projelerine yatırmayı planlıyoruz. Hedefimiz, FCR GYO’yu sadece yerel değil, uluslararası alanda da güçlü bir marka haline getirmek.”