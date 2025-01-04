SPK onayladı: FCR GYO halka arz oluyor

FCR GYO, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), FCR GYO’nun halka arz süreci için onay verildiğini bildirdi.

Halka arzdan elde edeceği kaynakları tamamen yeni yatırımlara ve büyüme odaklı projelere aktarmayı planlayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koca, FCR GYO’nun gelecek hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları, sağlık turizmini destekleyecek; tıp merkezleri, şehir otelleri ve nitelikli konut projelerine yatırmayı planlıyoruz. Hedefimiz; FCR GYO’yu sadece yerel değil, uluslararası alanda da güçlü bir marka haline getirmek. Genç bir lider olarak, sektöre yenilik ve değer katma misyonundayım.”