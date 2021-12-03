SPK, Pasifik GYO'nun halka arz başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Fatih Erdoğan’a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay, Mehmet Erdoğan’a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay ve Abdulkerim Fırat’a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 13.500.000 TL nominal değerli 13.500.000 adet B grubu pay halka arz edilecek.

Halka arzda satış fiyatı 16,38 TL olarak belirlendi.