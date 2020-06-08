SPK, RTA Laboratuvarları için harekete geçti

08 Haziran 2020

Koronavirüs salgınının etkilerini ağırlaştırdığı dönemde Borsa İstanbul'da bazı hisselerde dikkat çekici hareketler yaşandı. Bu hisselerin başında koronavirüs tanı kiti üretimi ve ihracatı yapan RTA Laboratuvarları geliyor. 11 Mart'ta 2.30 lira olan şirketin hisse değeri 14 Mayıs'ta en yüksek 52.60 lirayı gördü. Cuma günü ise hisseler 20.60 lira seviyesinden işlem gördü. Bu olağanüstü yükseliş hareketi Sermaye Piyasası Kurulu'nu da devreye soktu. SPK değerlendirmesi sonucunda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler'e 6 ay süreyle borsada işlem yasağı getirdi.

SPK 4 Haziran tarihli bülteninde RTA Laboratuvarları hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 11 Mart-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunduğu belirtildi. Kanunun bu maddesi işlem bazlı piyasa dolandırıcılığını içeriyor. Bültende kanunun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını için 5 Haziran'dan itibaren başlamak üzere bu işlemleri gerçekleştirdiği belirtilen kişi ve kurumlara borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği yer aldı.

‘KAP'a bildirilmeyen işlem yok'

SPK bülteninde işlem yasağı getirilenler, Murat Güler, İCG Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi, ve Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi oldu.

RTA Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler'in de işlem yasağı almasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şirket tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı: “Şirket yöneticilerimiz tarafından daha önce KAP platformunda açıklanan alım satımlar dışında RTLAB ve GLRYH paylarında hiçbir işlem gerçekleştirilmemiştir. Kurulun 04.06.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde açıklanmış olan söz konusu kararın Kurul tarafından yürütülecek inceleme çalışmalarının sıhhati açısından alınmış bir karar olduğu değerlendirilmektedir. SPK tarafından yürütülecek denetimin RTLAB ve GLRYH ile Şirket yöneticileri aleyhine kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının haksızlığını da teyit edeceğini öngörmekteyiz."

Ayrıca yine 5 Haziran'dan başlamak üzere 6 ay süre ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanlı yatırım kuruluşunun RTALB pay piyasasında müşterilerinden emir kabul etmesinin ve Borsa İstanbul AŞ'ye emir iletmesinin yasaklanmasına karar verildi.

SPK bunların yanı sıra RTALB pay piyasasında 6 ay süreyle, emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin de yasaklanmasına uygun buldu.