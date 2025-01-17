SPK, Şekerbank hisselerindeki hareketlerle ilgili inceleme başlattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son günlerde Şekerbank T.A.Ş pay piyasasında gerçekleşen fiyat hareketleriyle ilgili olarak inceleme başlattıklarını duyurdu.

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Piyasa bozucu eylemleri takip ediyoruz"

SPK, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemlerin anlık olarak takip edildiği ve piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri yapıldığına dikkat çekerek, şu açıklamaları yaptı:

"Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir.

Şekerbank T.A.Ş pay piyasasında son günlerde gerçekleşen fiyat hareketleriyle ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 106 ncı ve 104 ncü maddeleri kapsamında Kurulumuzca inceleme başlatılmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."