SPK, Türkiye Kalkınma Bankası'nın sermaye artırımını onayladı

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Türkiye İş Bankası A.Ş'nin 30 milyar lira Tahvil/Finansman Bonosu ile 3 milyar lira Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 250 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu ve Akdeniz Faktoring A.Ş'nin de 250 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu başvurusunu kabul etti.

Kurul, Penguen Gıda Sanayi A.Ş (PENGD) pay piyasasında 22.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamasının öncesinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak "içsel bilgi veya sürekli bilgilerin kesinleşmesinden kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde işlem yapılması" nedeniyle Gençoğlu Holding A.Ş'ye, Turhan Gençoğlu'na ve Orhan Ümit Gençoğlu'na 1 milyon 175 bin 29'ar lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Telegram paylaşımlarına ceza

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (PEGYO) pay piyasasında 07.09.2020-14.09.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, "PEGYO pay piyasasında 'Telegram' adlı sosyal paylaşım platformunda '#EymBorsa Duyuru Grubu' isimli grup üzerinden muhtelif tarihlerde yapılan paylaşımlar ve gerçekleştirilen işlemler" nedeniyle, Ayhan Öztürk ve Yediler Grup Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 1 milyon 175 bin 29'ar lira, Neriman Öztürk, Nurettin Deniz, Ahmet Faruk Aksakal, Cemal Emre ve Emel Ekici’ye de 46 bin 958'er lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, "Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırı değerleme raporları hazırlanması" nedeniyle de İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş ile Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'ye 76 bin 616'şar lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ayrıca Kurul, internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.