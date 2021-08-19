SPK, üç halka arzı daha onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı bültende Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzını onayladığını duyurdu.

Buna göre, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin, pay başına 5 TL'den, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin pay başına 20 TL'den ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise pay başına 9,90 TL'den halka arzı SPK tarafından onaylandı.

Sermaye artırımları

SPK, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 11 milyon 664 bin lira, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 39 milyon 600 bin lira bedelsiz sermaye artırımına onay veren kurul, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 253 milyon 999 bin 999 lira bedelli sermaye artırımını onayladı.



Borçlanma araçları

Kurul, Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 60 milyon dolar, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 361 milyon 99 bin lira, Akbank T.A.Ş'nin 40 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin ise 2 milyar 800 milyon lira borçlanma araçları başvurusunu onayladı.