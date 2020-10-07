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SPK üst yönetimine atama: Taha Meli Arvas başkan vekili oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı. Mevcutta Kurul'un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirildi.

SPK üst yönetimine atama: Taha Meli Arvas başkan vekili oldu
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Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı.

SPK İkinci Başkanı Yavuz Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırılırken, Mutalip Ünal ile Mutlu Akın'ın da yeniden üye olarak seçildi. 

Mevcutta Kurul'un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirilirken, Ali Akay da yeni üye olarak atandı.

SPK'ya yapılan atamalar şöyle:

Adı Soyadı Görevi
Yavuz Koç İkinci Başkan
Taha Meli Arvas Başkan Vekili
Mutalip Ünal Üye
Mutlu Akın Üye
Yusuf Kaya Üye
Ali Akay Üye

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