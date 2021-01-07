SPK, VakıfBank'ın başvurusuna onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 53 milyon 460 bin lira, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 59 milyon 66 bin 196 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Yükselen Çelik'in 38 milyon 380 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Sümer Faktoring'in 115 milyon lira, İstanbul Varlık Yönetiminin 135 milyon lira, Garanti Faktoring'in 322 milyon lira, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret'in 50 milyon lira, Ünlü Menkul Değerlerin 40 milyon lira, Türkiye İhracat Kredi Bankasının 1 milyar dolar, VakıfBank'ın 5 milyar dolar, Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

44 siteye erişim engeli

SPK, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 30 Eylül 2019 - 17 Ekim 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Kadir Caştur'a 1 milyon 431 bin 907,50 lira, Burhan Coştur'a 1 milyon 267 bin 77,68 lira, Harun Sönmez'e 330 bin 95,44 lira, Şerif Dokumacı'ya 159 bin 384,40 lira, Emre Dokumacı'ya 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.