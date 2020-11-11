SPK'dan 10 kişiye 6 ay işlem yasağı
SPK, işlemlerinde makul şüphe bulunması nedeniyle 10 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Marka Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 10 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Marka Yatırım Holding AŞ pay piyasasında 28 Ekim 2020-10 Kasım 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle Tahsin Çakı, Kubilay Faal, Ender Güçlü, Fatih Özdemir, Orhan Güçlü, İsmail Hakkı Arslan, Ömer Dinç, Ahmet Özel, Caner Erdem, Muzafferhan Özdemir adlı şahıslar hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.