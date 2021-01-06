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SPK'dan 14 kişi ve 1 şirkete 6 ay işlem yasağı

SPK, 14 kişi ve 1 şirket hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ pay piyasasında 5 Kasım-17 Aralık döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin inceleme yaptı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, incelemeler sonucunda, Ahmet Semih Yıldırım, Aslıhan Havare, Bedi Uğur Havare, Bedrettin Sefa Yıldırım, Büşra Kurtulmuş, Cem Dursun, Ferhat Dursun, Nevzat Yıldırım, Pembe Yörür, Sabahattin Reha Şen, Sena Yıldırım, Süleyman Al, Yunus Pehlivan ve Yusuf Kürşad Uzal ile Kayalıoğlu Orman Ürünleri Ticaret Pazarlama Nakliyat Hafriyat Taahhüt Limited Şirketi hakkında yarın başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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