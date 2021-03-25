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SPK'dan 3 halka arz başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Tureks Turizm, Qua Granite ve Matriks'in halka arzına onay verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş ve Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, Tureks Turizm'in pay başına 8,50 liradan, Qua Granite'nin 16,46 liradan, Matriks'in ise 28 liradan halka arzına onay verildi.

Öte yandan, Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, 8,50 TL sabit fiyatla talep toplama sürecini bugün başlattığını açıklamıştı. Şeker GYO'nun ise halka arz başvurusunun yapıldığı duyurulmuştu.

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