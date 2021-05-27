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SPK'dan 4 halka arza daha onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik, Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım ve Başkent Doğalgaz'ın halka arzlarına onay verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Yatırım Holding A.Ş ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurularını onayladı.

SPK Haftalık Bülteni'ne göre; BMS Çelik'in hisse satış fiyatı 4,87 TL, Oyak Yatırım'ın 18,65 TL, Ünlü Yatırım'ın satış fiyatı 6,90 TL ve Başkent Doğalgaz'ın pay başına satış fiyatı 9,72 TL olarak belirlendi.

 

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