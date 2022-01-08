SPK’dan Fongogo’ya aracılık yetkisi

Kültür sanattan teknolojiye, yeme ve içmeden çevreci oluşumlara sayısız projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracılık eden kitle fonlama platformu Fongogo’nun paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerinde bulunmak üzere listeye alınma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Fongogo Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çebi, “Kitlelerin gücüyle girişimlerin ve işletmelerin kaynağa ulaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak“ misyonuyla girişimcilik ekosistemine can suyu olmayı hedefleyerek yola çıktık. 2013 yılından beri ödül ve bağış bazlı kitlesel fonlama kampanyalarıyla yüzlerce fikrin hayata geçmesine aracılık ettik. SPK lisansı onayımızla birlikte paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerimize başlıyoruz. Kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılar için melek yatırımcı olma fırsatını çok kolay hale getiren paya dayalı fonlama entegrasyonlarını tamamlayacağımız yeni platformumuza önümüzdeki aylarda borç bazlı kitlesel fonlama yöntemini de ekleyerek, bütüncül bir alternatif finansman platformu olmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

85 binin üzerinde üyeye sahip

Fongogo olarak 85 binin üzerinde üye ile girişimlerin ve projelerin aradıkları kaynağa ulaşımına aracılık ettiklerini vurgulayan Çebi, şunları kaydetti: “Bugüne kadar başarılı kampanyalarla girişimlere ve projelere 10 milyon TL’nin üzerinde fon aktardık. 1.500’ün üzerinde fonlama kampanyası yayınlayarak hayallerin hayat bulmasına vesile olduk. Herkese finansmanın en demokratik haliyle yatırımcı ve girişimci olma fırsatı tanımak ve uzun vadede katma değer yaratan iş modellerini desteklemek için yola çıktık. Yeni nesil bir fonlama platformu olan paya dayalı kitle fonlama platformumuzla yatırımcıların halka açık olmayan girişimlere yatırım yapabilmelerini ve sağlanan fonlamayla işletmelerin büyüme hızlarını artırmalarını, daha fazla istihdam yaratmalarını ve yeni yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda sosyal girişimleri de destekleyerek daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak için şimdiye kadar üstlendiğimiz öncü rolü bu alanda da sürdüreceğiz.”