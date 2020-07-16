SPK'dan rekor ceza!

16 Temmuz 2020

Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medyada Twitter hesabından @derinhisse adıyla paylaşım yapan Önder Tavukçuoğlu’na Teknosa hisselerindeki işlemlerinden dolayı 1 milyon 175 bin 29 lira ceza kesti.

SPK’nın son bülteninde kurulun Teknosa İç ve Dış Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Önder Tavukçuoğlu’nu piyasa yapıcı işlemlerden suçlu buldu. Bültende @derinhisse Twitter hesabı ve derinhisse.com internet sitesi üzerinden Teknosa payına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra Tavukçuoğlu’nun satış yaptığı tespit edildi. Ve Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6’ncı maddesinin 4’üncü maddesi uyarınca da 1 milyon 175 bin 29 lira cezaya uğradı.

Bu arada Tavukçuoğlu, haziranda Reysaş hisselerindeki işlemler nedeniyle 1 milyon 175 bin 29 lira para cezası daha almıştı.

Öte yandan Önder Tavukçuoğlu, sosyal medya hesabından (@derinhisse) yaptığı paylaşımda "Bir tane al sat tut tavsiyesi yok varsa ispatlayan amenna. Bu yüzden susuyorum yargı sürecini bekliyorum" sözlerine yer verdi.

Bantaş ile ilgili 2.5 milyon lira ceza

SPK son bülteninde bir de rekor ceza kesti. Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret hissesinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, SPK, Mehmet Halil Şahin’e 2 milyon 510 bin 324 liralık ceza ile verdi. Şahin fiyatı etkileyecek nitelikte işlemler yapmakla suçlanıyor.

SPK’nın tespitine göre Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Mehmet Halil Şahin’in Bantaş’taki işlemleri Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (f) bentlerini ihlal etti. Fiyatların belirlenmesiyle ilgili veriler dikkate alındığında önemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikte işlemleri piyasa bozucu işlem olarak tanımlayan 5’inci maddenin sözü geçen fıkraları “alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi, açılış veya kapanış fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler yapılması, fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması” işlemlerini içeriyor. Şahin’e 2 milyon 510 bin 324 liralık ceza kesildi.