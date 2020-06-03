SPK'dan serbest fonlara döviz düzenlemesi

03 Haziran 2020

Serbest (Döviz) fonların portföylerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın alınarak dahil edilebilecek.



Sermaye Piyasası Kurulundan yapılan açıklamaya göre, bu araçlar yurt dışındaki ikincil piyasalarda yapılan alım işlemleri ile fon portföylerine dahil edilemeyecek.



Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Serbest (Döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarının toplamı fon toplam değerinin %30’unu aşamaz. Söz konusu fonlar tarafından bu varlıklardan yeni alım yapılmamak şartıyla 30.04.2023 tarihine kadar anılan portföy sınırlamasına uyum sağlanması gereklidir.



Serbest (Döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve

Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden yurtiçinde ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları için azami yatırım sınırı bulunmamaktadır. Serbest (Döviz) fonların portföylerine fon toplam değerinin en fazla %3’ü oranında yabancı varlık ve işlemler dahil edilebilir."