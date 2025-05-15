SPK'dan Trabzonspor'un sermaye arttırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 sermaye artırımı ve 8 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ ile Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 50 milyar liralık, Tv8 Tv Yayıncılık AŞ'nin 2 milyar liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Migros Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 330 milyon liralık, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

SPK, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusunu onayladı.

A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ'nin "Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu", "Değişken Şemsiye Fon", "Fon Sepeti Şemsiye Fonu", "Hisse Senedi Şemsiye Fonu", "Katılım Şemsiye Fonu", "Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu", "Para Piyasası Şemsiye Fonu" ve "Serbest Şemsiye Fon" şemsiye fonların kuruluşuna izin verildi.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Templeton Türkiye Fonu II Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

27 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 27 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.