SPK'dan yeni muafiyet taslağı
SPK "Pay Alım Teklifi Tebliği"nde değişikliğe gitmek için taslak yayınladı.
Sermaye Piyasası Kurulu, "pay alım teklifi tebliği" hükümlerinde ihtiyaçlar çerçevesinde değişiklik yapılması için taslak yayınladı.
SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada "Pay alım teklifi tebliği taslağı" ile "Tebliğin 18/1 maddesinde belirtilen pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyetlere (g) bendi eklenerek, halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzı sırasında alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği de muafiyetler arasında düzenlenmiştir" denildi.