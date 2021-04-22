SPK'dan Ziraat GYO'nun halka arzına onay
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzını onayladı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzını onayladığını duyudu.
SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.
Halka arz ile birlikte Ziraat GYO 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 1.173.405.000 TL artırarak 4.693.620.000 TL'ye yükseltecek.